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  4. «Жар-птица в печали»: Рената Литвинова опубликовала фото в белом платье из перьев

«Жар-птица в печали»: Рената Литвинова опубликовала фото в белом платье из перьев

, 17:54 Фото 39

Снимок в Instagram-аккаунте актрисы и режиссера вызвал полет фантазии подписчиков.

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Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова любит удивлять публику как в реальной жизни, так и в Instagram. Недавно артистка поразила фанатов новой фотографией. На снимке знаменитость позирует у окна в белом длинном платье из перьев.

«Я была готова принять испытания и муки, но пока решила отложить их», — подписала снимок Литвинова в своей любимой драматической манере.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Поклонники оценили фотографию актрисы. У фолловеров сразу проявился полет фантазии, многие знаменитость сравнили с птицей, а кто-то высказался, что Рената похожа на ангела.

«Жар-птица в печали…»

«Красиво. Жар-птица альбинос»;

«Ангел сложил крылья и задумался…как жить дальше»;

«Царевна лебедь»!

«На ангела похожа грустного, надломленного», — написали свои ассоциации пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рената Литвинова удивила фанатов «деревенским образом». Примерив халат с цветами на пуговицах, звезда превратилась из утонченной актрисы в «простушку».

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