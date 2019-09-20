«Жар-птица в печали»: Рената Литвинова опубликовала фото в белом платье из перьев

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова любит удивлять публику как в реальной жизни, так и в Instagram. Недавно артистка поразила фанатов новой фотографией. На снимке знаменитость позирует у окна в белом длинном платье из перьев.

«Я была готова принять испытания и муки, но пока решила отложить их», — подписала снимок Литвинова в своей любимой драматической манере.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

Поклонники оценили фотографию актрисы. У фолловеров сразу проявился полет фантазии, многие знаменитость сравнили с птицей, а кто-то высказался, что Рената похожа на ангела.

«Жар-птица в печали…»

«Красиво. Жар-птица альбинос»;

«Ангел сложил крылья и задумался…как жить дальше»;

«Царевна лебедь»!

«На ангела похожа грустного, надломленного», — написали свои ассоциации пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рената Литвинова удивила фанатов «деревенским образом». Примерив халат с цветами на пуговицах, звезда превратилась из утонченной актрисы в «простушку».