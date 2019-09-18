«Фотосессия в коровнике»: Рената Литвинова удивила фанатов «деревенским образом»

Российская актриса театра и кино Рената Литвинова считается иконой стиля и эталоном красоты и женственности. Поклонники привыкли ее видеть в утонченных образах и изысканных нарядах. Однако своей последней фотографией в Instagram звезда уничтожила все принятые стереотипы — на снимке знаменитость предстала не в изящном платье, а в простом халате с цветочным принтом на пуговицах, поверх которого надела черную кофту с капюшоном.

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Instagram @renatalitvinovaofficiall

Подписчикам Литвиновой такой «деревенский» образ показался нелепым, они отметили, что теледива никак в него не вписывается. Эффектные платья, по мнению ряда пользователей, подходят ей по типажу куда больше.

«Фотосессия в коровнике».

«Тру, майорка!»

«Что еще за деревенский образ?»

«Ужасно!» — возмущались фолловеры

Впрочем, по мнению некоторых фанатов, звезда хороша в любом наряде и даже в простом халате она выглядит великолепно.

«Вот любой бы другой выглядел, как тетка из деревни. Но лицо, ботильоны…породу не спрячешь».

«Вам и так идет!»

«Очень на вас смотрится!» — отметили поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Влад Кадони неприятно удивился образу Ренаты Литвиновой.