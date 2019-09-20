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  4. В петербургском сквере нашли двух мужчин с перерезанным горлом

В петербургском сквере нашли двух мужчин с перерезанным горлом

, 19:43 1 293

Тела с признаками насильственной смерти были обнаружены 20 сентября в Северной столице на проспекте Маршала Жукова.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

В сквере на проспекте Маршала Жукова в Санкт-Петербурге в пятницу, 20 сентября, прохожие обнаружили тела двух мужчин — у обоих было перерезано горло. Как стало известно 5-tv.ru, прибывшие на место криминалисты после осмотра тел погибших, выявили явные признаки насильственной смерти. 

Известно, что на вид обоим мужчинам было около 50 лет, однако их личности до сих пор не установлены. По неподтвержденным данным, погибшие были бездомными.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. По факту инцидента полиция проводит расследование.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в республике Хакасия задержан 38-летний мужчина по обвинению в покушении на убийство семилетней девочки.

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