Известная российская поп-исполнительница Виктория Дайнеко решила в очередной раз побаловать поклонников фотографией в бикини, правда на этот раз звезда сделала снимок не на берегу моря, а в примерочной магазина. Певица честно призналась, что не может выбрать купальник. Она продемонстрировала подписчикам в Instagram два варианта и попросила выбрать лучший.

«Не, ну все-таки давайте выберем уже купальник? Первый или второй?» — написала теледива в подписи к публикации.

Мнения пользователей разделились. Одни решили, что Дайнеко больше подходит лавандовый цвет, а другие проголосовали за персиковое бикини. Впрочем, нашлись и те, кому не понравился ни один из предложенных купальников. В комментариях поклонники отметили, что за последнее время артистка сильно похудела и у нее куда-то пропала грудь.

Instagram @victoriadaineko

Instagram @victoriadaineko

«Никакой! Вика, что у вас со вкусом?»

«А где грудь?»

«Вам нужно срочно начать нормально питаться!»

«Ужас какой!» — возмутились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Дайнеко озадачила фанатов странной позой.