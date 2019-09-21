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  4. Виктория Дайнеко примерила бикини и попросила выбрать лучшее — фото

Виктория Дайнеко примерила бикини и попросила выбрать лучшее — фото

, 4:49 Фото 9

Звезда опубликовала снимки из примерочной в разных купальниках и предложила подписчикам определить, какой из них лучше.

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Фото, видео: Instagram @victoriadaineko

Известная российская поп-исполнительница Виктория Дайнеко решила в очередной раз побаловать поклонников фотографией в бикини, правда на этот раз звезда сделала снимок не на берегу моря, а в примерочной магазина. Певица честно призналась, что не может выбрать купальник. Она продемонстрировала подписчикам в Instagram два варианта и попросила выбрать лучший.

«Не, ну все-таки давайте выберем уже купальник? Первый или второй?» — написала теледива в подписи к публикации.

Мнения пользователей разделились. Одни решили, что Дайнеко больше подходит лавандовый цвет, а другие проголосовали за персиковое бикини. Впрочем, нашлись и те, кому не понравился ни один из предложенных купальников. В комментариях поклонники отметили, что за последнее время артистка сильно похудела и у нее куда-то пропала грудь.

Instagram @victoriadaineko

Instagram @victoriadaineko

«Никакой! Вика, что у вас со вкусом?»

«А где грудь?»

«Вам нужно срочно начать нормально питаться!»

«Ужас какой!» — возмутились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Дайнеко озадачила фанатов странной позой.

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