Конкурентка Волочковой? Дайнеко озадачила фанатов странной позой

Викторию Дайнеко поклонники любят за простоту, трогательность и изящество. Однако на этот раз певица удивила всех несвойственным для себя поведением. Выпускница «Фабрики звезд» опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в безразмерной клетчатой рубашке и желтых ботфортах. Все бы ничего, но звезда при этом пытается изобразить шпагат, пишут Дни.ру.
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Некоторые пользователи соцсети даже предположили, что певица нетрезва. Попытка звезды продемонстрировать свои гимнастические навыки навеяла поклонникам знаменитости сравнение с известной балериной, славящейся демонстрацией своей растяжки в самых неожиданных местах.
«Что с совестью? Катастрофа!»
«Какое образование у этой девушки на фото?!»
«Ну, держись, Анастасия Волочкова, конкуренты подрастают!»
«Напилась я пьяна», — иронично написали фолловеры.
Однако среди огромной аудитории подписчиков Виктории Дайнеко нашлись те, кто вступился за звезду.
«Модно! Стильно! Молодежно!»
«Кошка в сапогах!» — похвалили певицу юзеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Дайнеко вышла на сцену в разных туфлях.