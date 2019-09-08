Конкурентка Волочковой? Дайнеко озадачила фанатов странной позой

Викторию Дайнеко поклонники любят за простоту, трогательность и изящество. Однако на этот раз певица удивила всех несвойственным для себя поведением. Выпускница «Фабрики звезд» опубликовала в Instagram снимок, на котором позирует в безразмерной клетчатой рубашке и желтых ботфортах. Все бы ничего, но звезда при этом пытается изобразить шпагат, пишут Дни.ру.

«Наш человек!» Свиридова пообедала чебуреками и пивом в придорожной забегаловке

Instagram @victoriadaineko

Некоторые пользователи соцсети даже предположили, что певица нетрезва. Попытка звезды продемонстрировать свои гимнастические навыки навеяла поклонникам знаменитости сравнение с известной балериной, славящейся демонстрацией своей растяжки в самых неожиданных местах.

«Что с совестью? Катастрофа!»

«Какое образование у этой девушки на фото?!»

«Ну, держись, Анастасия Волочкова, конкуренты подрастают!»

«Напилась я пьяна», — иронично написали фолловеры.

Однако среди огромной аудитории подписчиков Виктории Дайнеко нашлись те, кто вступился за звезду.

«Модно! Стильно! Молодежно!»

«Кошка в сапогах!» — похвалили певицу юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Виктория Дайнеко вышла на сцену в разных туфлях.