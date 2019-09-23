Неделя в Петербурге начнется с похолодания

Неделя в Санкт-Петерубрге начнется с прохладного, но не дождливого понедельника, 23 сентября. Так ночью столбики термометров по прогнозам синоптиков опустятся до двух градусов выше ноля. Днем воздух прогреется не выше восьми градусов тепла.

К среде в Северную столицу придут дожди.

Потепления в городе по данным Северо-Западного Гидромедцентра не ожидается. Осень практически полностью вступила в свои права.

Как сообщал ранее 5-tv.ru в Приморье объявлено штормовое предупреждение. К региону приближается мощный тайфун «Тапа», который уже натворил дел в Японии.