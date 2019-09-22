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Штормовое предупреждение из-за приближения мощного тайфуна объявлено в Приморье

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Опасная обстановка будет сохраняться в регионе несколько дней.

Фото: TACC/ Zuma

Тема:
Погода 4011

Штормовое предупреждение на понедельник, 23 сентября, и во вторник, 24 сентября, объявлено в Приморье. Причиной введения режима стал приближающийся к региону тайфун «Тапа».

Как сообщают представители краевого управления МЧС, в низинах возможно подтопление ливневыми и склоновыми стоками. В случае, если осадки будут выпадать с более высокой интенсивностью — не исключены размывы дорог.

В вечернее время 23 и 24 сентября высота волн может достигать 3,5 метров, а рядом с мысом Поворотный и островом Аскольд — четырех метров.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео смерча, пронесшийся над акваторией Финского залива. Из-за непрекращающихся дождей и сильного ветра, который доходил до 15 метров в секунду было принято решение закрыть затворы Кронштадтской дамбы 15 сентября.

Тема:
Погода 4011
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