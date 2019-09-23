«Парюсь я жестко!» Анастасия Волочкова показала, как проводит время в бане

Анастасия Волочкова известна поклонникам не только своим знаменитым «королевским шпагатом», но еще и любовью к бане. Недавно балерина опубликовала в своем Instagram видео, где подробно рассказала и показала, как она парится.

«Как обещала, детали моего парения в русской бане. Помните: сочетание четырех видов температур. Соляной пар. Холодная вода. Скраб мед и соль», — раскрыла секреты времяпрепровождения в парилке танцовщица.

Также балерина добавила, что она любит париться жестко, но в то же время не исключает романтики и советует принимать банные процедуры при свечах.

Анастасия Волочкова по такому случаю даже решила открыть комментарии на своей странице. И если обычно балерине было не избежать нападок хейтеров, то в этот раз фолловеры поздравили танцовщицу с легким паром и поблагодарили ее за советы.

«С легким паром! Хорошая банька»;

«Даешь только посты про баню от Волочковой! Тема, в которой человек реально разбирается!»;

«Такая душка, спасибо за интересное видео», — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Волочковой приехала поздравить маму со своим днем рождения.