  1. Пятый канал
  4. Меган Маркл надела на свадьбу подруги серьги с рынка за пять фунтов стерлингов

Меган Маркл надела на свадьбу подруги серьги с рынка за пять фунтов стерлингов

, 9:25 Фото 332

Аксессуар был куплен в лондонском маркете на Портобелло-роуд.

Фото: www.globallookpress.com © Stephen Lock

Поклонники королевской семьи не перестают обсуждать наряд Меган Маркл, в котором она появилась на свадьбе подруги Миши Нону и нефтяного магната Майкла Хесса в Риме. На мероприятии герцогиня Сассекская покорила публику черным полупрозрачным платьем известного бренда за 11 тысяч долларов. Что интересно, к такому утонченному наряду монаршая особа подобрала серьги за пять фунтов стерлингов (около 400 рублей), которые ранее одолжила у приятеля, пишет The Mirror.

Instagram @enchantednews

По словам владельца украшения, аксессуар был куплен на Портобелло-роуд в маркете в Лондоне. Он уже давно приглянулся Меган Маркл, и она попросила одолжить серьги для торжественного события, не подозревая, что поклонники проведают о стоимости изделия, купленного на рынке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети раскритиковали наряд герцогини Сассекской, в котором она появилась на церемонии бракосочетания подруги Миши Нону, устроившей несколько лет назад Меган и Гарри свидание вслепую.

Читайте также

+4° Днём +8°
Ночью +2°
63.85
-0.37 70.60
-0.34
Гороскоп на 23 сентября: Львы, скачайте приложение для похудения!

Последние новости

10:09
Чемодан без ручки: Пушков объяснил призыв Трампа давать больше денег Украине
9:56
Запас ВКС России пополнится истребителем шестого поколения
9:39
«Иногда можно»: Нюшу застали за «запрещенным» занятием
9:25
Меган Маркл надела на свадьбу подруги серьги с рынка за пять фунтов стерлингов
9:04
В промышленном районе Киева сгорели девять заполненных бензовозов
8:54
Беременная невеста Тимати ответила на слухи о двойне

Сейчас читают

Экс-король Малайзии отказался содержать Оксану Воеводину и ее сына
«Еще одна утка»: Звезду «Дома-2» Алену Рапунцель не узнали после салона красоты
Видео крушения боевых машин ВДВ во время десантирования

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев