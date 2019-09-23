Меган Маркл надела на свадьбу подруги серьги с рынка за пять фунтов стерлингов

Поклонники королевской семьи не перестают обсуждать наряд Меган Маркл, в котором она появилась на свадьбе подруги Миши Нону и нефтяного магната Майкла Хесса в Риме. На мероприятии герцогиня Сассекская покорила публику черным полупрозрачным платьем известного бренда за 11 тысяч долларов. Что интересно, к такому утонченному наряду монаршая особа подобрала серьги за пять фунтов стерлингов (около 400 рублей), которые ранее одолжила у приятеля, пишет The Mirror.

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По словам владельца украшения, аксессуар был куплен на Портобелло-роуд в маркете в Лондоне. Он уже давно приглянулся Меган Маркл, и она попросила одолжить серьги для торжественного события, не подозревая, что поклонники проведают о стоимости изделия, купленного на рынке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети раскритиковали наряд герцогини Сассекской, в котором она появилась на церемонии бракосочетания подруги Миши Нону, устроившей несколько лет назад Меган и Гарри свидание вслепую.