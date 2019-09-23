WADA запустило процедуру несоответствия РУСАДА антидопинговому кодексу

Всемирное антидопинговое агентство WADA инициировало процедуру несоответствия кодексу организации Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре. Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщил глава отдела спортивных конвенций Совета Европы, член наблюдательного совета РУСАДА Сергей Хрычиков.

По его словам, причиной рассмотрения вопроса стало несоответствие между базой LIMS, находящейся в распоряжении WADA, и данными Московской лаборатории, полученными в январе 2019 года. Всемирное антидопинговое агентство предоставило российской стороне три недели, для того чтобы объяснить выявленные несоответствия.

В свою очередь, заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, комментируя действия WADA, заявила, что Российское антидопинговое агентство полностью соответствует кодексу международной организации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт заявил, что комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) проинформирует исполком организации о возможных манипуляциях с допингом в России. На сообщение отреагировало британское издание The Telegraph, в материалах которого было указано, что Московская антидопинговая лаборатория якобы фальсифицировала данные перед их отправкой в WADA на протяжении последних 18 месяцев. По версии прессы, это может привести к отстранению российских спортсменов от участия в Олимпийских играх в Токио в 2020 году.