Фанаты подсчитали, сколько чашек кофе выпили актера сериала «Друзья»

Сериалу «Друзья» в 2019 году исполнилось 25 лет. Десять сезонов, множество искрометных шутов и комедийных эпизодов, которые навсегда останутся в памяти у фанатов кинокартины. Некоторые фразы из киноленты уже давно разлетелись на цитаты и стали крылатыми выражениями.

С момента выхода последней серии ситкома звезды «Друзей» сильно изменились. Некоторые из них совсем забросили сценическую карьеру, однако в сердцах поклонников они всегда будут теми же Моникой, Рейчел, Джоуи, Чендлером и Фиби, которые постоянно пьют кофе, едят чипсы и не умолкая друг с другом разговаривают.

В честь 25-летия культового сериала зрители любопытные решили подсчитать, сколько чашек кофе выпили их любимые герои и сколько блюд съели за десять сезонов съемок. Результаты оказались очень забавными. Как пишет Esquire, в течение всех серий герои выпили 1154 чашки бодрящего напитка, причем чаще всего в кафе его заказывала Фиби — на ее счету 227 чашек кофе. На втором месте Чендлер — он выпил 212 чашек. А вот реже всего кофе пила Рейчел — она заказала 138 чашек.

Если говорить о питании знаменитых «друзей», то за десять сезонов они съели 152 блюда, уверяют поклонники. Среди них — 13 пицц, 30 сэндвичей, 42 бейгла, восемь порций китайской еды, 13 тостов, три бургера и две порции спагетти.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как изменились звезды сериала «Друзья».