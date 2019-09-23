Организатор гастролей Ветлицкой прокомментировал возвращение певицы на родину

Президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн подтвердил 5-tv.ru, что будет организовывать гастрольный тур вернувшейся на родину певицы Натальи Ветлицкой. Однако он отказался комментировать, связано ли решение звезды 1990-х возобновить музыкальную карьеру с финансовыми трудностями.

«Я ничего не могу говорить по поводу счетов за границей, я этого не знаю. Я занимаюсь творческой и финансовой частью, поэтому я не могу это комментировать», — сказал Финкельштейн.

Он также сообщил, что концерты 55-летней Натальи Ветлицкой и большой тур по России начнутся осенью 2020 года, а к выступлениям исполнительница хитов «Посмотри в глаза», «Музыка нас связала», «Магадан» и других будет готова к концу года.

Ранее, как уже сообщал 5-tv.ru, появилась информация, что Наталья Ветлицкая, ставшая популярной еще в СССР в 1988 году как солистка группы «Мираж», возвращается в Россию из Испании, где жила с семьей более 20 лет. Вернуться на сцену певицу якобы заставили финансовые проблемы и блокировка ее счетов за границей.