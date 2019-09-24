СК РФ поставил точку в деле об убийстве Михаила Круга

СК поставил точку в деле об убийстве Михаила Круга. Семнадцать лет шло расследование этого одного из самых громких преступлений современной России.

В круге причастных оказалось шесть человек, все из банды «Тверские волки». Трое участвовали в нападении на дом певца: Дмитрий Веселов и Александр Агеев грабили, водитель ждал в машине снаружи. Он вскоре был ликвидирован, как и налетчик Веселов. Агеев получил пожизненный срок за другие преступления.

Правду об убийстве знали главари банды. Один, Александр Костенко, заказал тот налет, второй, Анатолий Осипов узнал и отправил мстить собственного сына. Но оба авторитета погибли в разборках. А Осипов-младший оказался в тюрьме и тоже хранил молчание.

Следователи разговорили оставшихся в живых преступников, и они рассказали все. Кто и за что убил Михаила Круга — ответы у Дмитрия Вахницкого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как на итоги расследования отреагировала российская певица Виктория Цыганова и ее супруг.