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  4. В Анапе 11 полицейских наказаны за принуждение девочки-подростка к сексу

В Анапе 11 полицейских наказаны за принуждение девочки-подростка к сексу

, 20:47 24

Правоохранители угрожали несовершеннолетней волейболистке.

Фото: РИА Новости / Владимир Песня

В Анапе 11 полицейских понесли наказание в ходе расследования дела о принуждении в августе этого года сотрудниками патрульно-постовой службы Анапы несовершеннолетней волейболистки к интимной связи. Более того, санкции коснулись и руководящего состава регионального главка, пишет ФАН.

Инцидент произошел в августе на пляже в районе поселка Витязево, где три сотрудника ППС увидели девушку и молодого человека. Последний скрылся, а правоохранители начали угрожать ей отделом несовершеннолетних и якобы склонили ее к половой связи.

Пострадавшая занимается волейболом и была в Анапе на сборах. О случившемся она рассказала тренеру, который вызвал полицию.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о «Понуждении несовершеннолетнего к действиям сексуального характера». Фигуранты дела были уволены, а потом арестованы.

Ряд вышестоящих сотрудников были предупреждены о неполном служебном соответствии.

Ранее в Подмосковье извращенец надругался над школьницей и отправил видео ее семье.

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