В Анапе 11 полицейских наказаны за принуждение девочки-подростка к сексу

В Анапе 11 полицейских понесли наказание в ходе расследования дела о принуждении в августе этого года сотрудниками патрульно-постовой службы Анапы несовершеннолетней волейболистки к интимной связи. Более того, санкции коснулись и руководящего состава регионального главка, пишет ФАН.

Инцидент произошел в августе на пляже в районе поселка Витязево, где три сотрудника ППС увидели девушку и молодого человека. Последний скрылся, а правоохранители начали угрожать ей отделом несовершеннолетних и якобы склонили ее к половой связи.

Пострадавшая занимается волейболом и была в Анапе на сборах. О случившемся она рассказала тренеру, который вызвал полицию.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о « Понуждении несовершеннолетнего к действиям сексуального характера ». Фигуранты дела были уволены, а потом арестованы.

Ряд вышестоящих сотрудников были предупреждены о неполном служебном соответствии.

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