Извращенец надругался над школьницей и отправил видео ее семье

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нападении на школьницу из Подмосковья. Об этом сообщает РЕН. ТВ.

По предварительной информации, злоумышленник начал вести переписку с жертвой в соцсетях. Подозреваемый писал сообщения от лица якобы другой школьницы. Спустя время, он пригласил ничего не подозревающую жертву на встречу. После этого, прикинувшись родственником «школьницы из соцсетей», мужчина заманил девочку в подъезд и надругался над ней. Фотографии и видео произошедшего мужчина отправил матери пострадавшей.

После задержания подозреваемый в нападении на школьницу написал чистосердечное признание в совершенном преступлении.

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