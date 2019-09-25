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Все только начинается? — Кэтрин Зета-Джонс отмечает 50-летний юбилей

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25 сентября звезде «Чикаго», «Маски Зорро» и других фильмов Кэтрин Зета-Джонс исполняется 50 лет. В честь юбилея звезды кино 5-tv.ru вспомнил яркие моменты ее жизни и самые сексуальные образы.

Все только начинается? — Кэтрин Зета-Джонс отмечает 50-летний юбилей

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Instagram @catherinezetajones

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Кадр из т/с «Нежные майские цветы», 1991 год

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Кадр из х/ф «Маска Зорро», 1998 год

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Кадр из х/ф «Чикаго», 2002 год

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Кадр из х/ф «Невыносимая жестокость», 2003 год

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Кадр из х/ф «Двенадцать друзей Оушена», 2004 год

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Кадр из х/ф «Терминал», 2004 год

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www.globallookpress.com / Li Yung

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Кадр из к/ф «Любимцы Америки», 2001 год

Кэтрин Зета-Джонс родилась 25 сентября 1969 года в Уэльсе, Великобритания. С малых лет она проявила склонность к пению и танцам, а уже в десять лет исполняла небольшие роли в местном театре.

Первой серьезной ролью Кэтрин стал мюзикл «42-я улица». Актриса на сцене так понравилась продюсерам, что ей предложили роли в нескольких картинах. Масштабным проектом стал телесериал «Нежные майские цветы», после съемок в котором Кэтрин смогла переехать в Голливуд.

В 1996 году Кэтрин Зета-Джонс поучаствовала в мини-сериале «Титаник» — там ее заметил Стивен Спилберг и пригласил в состав фильма «Маска Зорро» без кастинга. Актриса проделала большую работу: училась танцам и фехтованию несколько месяцев. Так Кэтрин получила популярность и многомиллионные гонорары.

В 2002 году Кэтрин сыграла Велму Келли в фильме «Чикаго». Роль звезды сцены принесла Кэтрин премии «Оскар» и BAFTA за лучшую женскую роль. Ее партнерами по площадке стали Ричард Гир и Рене Зеллвегер.

Уже через год поклонники смогли увидеть Кэтрин в фильме братьев Коэнов «Невыносимая жестокость» с Джорджем Клуни. Фильм окрестили худшим в карьере режиссеров, но он несомненно привлек множество поклонников по всему миру.

Большой коммерческий успех ждал «Двенадцать друзей Оушена» — комедийный фильм Стивена Содерберга, продолжение нашумевшего проекта «Одиннадцать друзей Оушена». Там Кэтрин сыграла детектива Изабель Лахири, которая борется с преступностью.

Еще одной знаковой работой для актрисы является фильм Стивена Спилберга «Терминал», в котором она исполнила роль стюардессы Амелии Уоррен. Ее партнером по съемкам стал Том Хэнкс. «Терминал» собрал множество положительных отзывов и получил несколько номинаций.

Кэтрин Зета-Джонс замужем за актером Майклом Дугласом. Пара воспитывает двух детей: сына Дилана и дочь Кэрис. В 2013 году ходили слухи о расставании актеров, но спустя несколько месяцев представители пары опровергли данную информацию.

Известно, что Кэтрин страдает биполярным расстройством. Такой диагноз ей поставили врачи в 2013 году. Кэтрин прошла реабилитацию после известия о том, что у ее мужа Майкла Дугласа обнаружили рак гортани. Ранее актриса заявляла о том, что периодически обращается за помощью к специалистам.

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