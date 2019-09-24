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Утвердены новые требования к перевозке детей автобусами

, 6:39 Эфирная новость 41

Один из важных пунктов касается ремней безопасности. Без них теперь никуда.

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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Шипицин, 5-tv.ru

В правительстве накануне в понедельник, 23 сентября, утвердили новые требования к перевозке детей автобусами.

Это жёсткий свод правил для организаторов экскурсионных поездок, сопровождающих лиц, компаний-перевозчиков и водителей. Один из важных пунктов касается ремней безопасности. Без них теперь никуда.

«Самое главное — мы вводим обязательное требование по ремням безопасности, до сих пор такое требование существовало только для международных перевозок, что странно. Теперь все перевозки без исключения будут осуществляться с обязательным оснащением ремнями безопасности», — заявил вице-премьер правительства РФ Максим Акимов.

В этом году в ДТП пострадали 611 детей, 508 из них не были пристёгнуты ремнями безопасности. Ответственность за выполнение конкретно этого требования будут нести те, кто сопровождал группу в поездке.

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