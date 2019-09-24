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  4. Многоэтажка без крыши: под Челябинском жители уже месяц живут под открытым небом

Многоэтажка без крыши: под Челябинском жители уже месяц живут под открытым небом

, 8:39 Эфирная новость 28

Крыша многоквартирного дома сгорела больше месяца назад, но до сих пор власти даже не приступили к ремонту.

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Фото, видео: 1obl.ru / Анна Кривоногова, 5-tv.ru

Отключить электричество скоро придется и в одном из сел Челябинской области. Причем по соображениям безопасности: многоэтажка, которую построили всего десять лет назад, осталась без крыши.

Она сгорела больше месяца назад, но до сих пор власти даже не приступили к ремонту. Квартиры на верхнем этаже заливает, люди уже сомневаются, от чего пострадали больше: от огня или воды?

Несчастье случилось из-за фритюриицы. Хозяйка сначала забыла про нее, а когда из прибора повалил дым — плеснула воды прямо в кипящее масло. Кухня загорелась сразу же. Квартиры на верхних этажах уничтожены. Соседей снизу затопило при тушении. Хотя поначалу казалось, что с огнем вообще не удастся справиться.

Теперь брошенное жилье заливает водой во время дождей. Как назло ливни не прекращаются которую неделю.

Но больше всего их мучает вопрос: когда же сделают ремонт? Ян Воскресенский разбирался в ситуации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о пожаре на плавбазе «Петр Житников».

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