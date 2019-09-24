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  4. Ксения Собчак могла не поехать в свадебное путешествие из-за кожной болезни

Ксения Собчак могла не поехать в свадебное путешествие из-за кожной болезни

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Врач-аллерголог прокомментировал ситуацию в эфире федерального телеканала.

Фото: Instagram @xenia_sobchak

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 66

Телеведущая Ксения Собчак могла не поехать в свадебное путешествие с новоиспеченным супругом режиссером Константином Богомоловым из-за обострившегося кожного заболевания — экзематозного дерматита. Об этом стало известно в программе на федеральном телеканале, передает Teleprogramma.pro.

В эфире показали руку журналистки во время свадебной церемонии. На пальцах правой руки можно было разглядеть неизвестные пятна. Ситуацию прокомментировала врач-аллерголог. По ее словам, у светской львицы Ксении Собчак проявление экзематозного дерматита.

«Он мог появиться в основе аллергической природы, но потом присоединилась инфекция. Это все лечится», — заявила специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подписчики Собчак не обнаружили обручального кольца на ее безымянном пальце. Журналистка опубликовала видео в своем Instagram в банном халате и с тюрбаном на голове. При всем изобилии украшений на новобрачной, заветное кольцо на пальце отсутствовало.

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 66
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