«Мамины черты»: Певица МакSим впервые показала младшую дочь

Марина Максимова, известная как певица МакSим, впервые показала в Instagram свою младшую дочь Машу, которой в октябре исполнится пять лет.
Артистка опубликовала фотографию, на которой девочке три года, как пояснила мама. Малышка с золотистыми кудрями и необыкновенными голубыми глазами очаровала подписчиков.
Фолловеры сразу стали гадать, на кого похожа Машенька, и обнаружили в ней мамины черты.
«Ангелочек»;
«Со старшенькой совсем непохожи. Но обе лапочки»;
«Мамины черты прям хорошо проявляются. Какая же Машенька красотка»;
«Какая милашка, копия мама»;
«Какая прелесть. Солнышко! Очень милая девочка», — написали юзеры.
Старшей дочери певицы МакSим Александре в этом году исполнилось десять лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица МакSим показала телезрителям кольцо на безымянном пальце.