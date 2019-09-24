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«Мамины черты»: Певица МакSим впервые показала младшую дочь

, 8:33 Фото 667

Фотографию четырехлетней Машеньки артистка опубликовала в своем Instagram.

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Фото, видео: Instagram @maksimartist

Марина Максимова, известная как певица МакSим, впервые показала в Instagram свою младшую дочь Машу, которой в октябре исполнится пять лет.

Артистка опубликовала фотографию, на которой девочке три года, как пояснила мама. Малышка с золотистыми кудрями и необыкновенными голубыми глазами очаровала подписчиков.

Instagram @maksimartist

Фолловеры сразу стали гадать, на кого похожа Машенька, и обнаружили в ней мамины черты.

«Ангелочек»;

«Со старшенькой совсем непохожи. Но обе лапочки»;

«Мамины черты прям хорошо проявляются. Какая же Машенька красотка»;

«Какая милашка, копия мама»;

«Какая прелесть. Солнышко! Очень милая девочка», — написали юзеры.

Старшей дочери певицы МакSим Александре в этом году исполнилось десять лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица МакSим показала телезрителям кольцо на безымянном пальце.

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