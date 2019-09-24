Видео: Масштабные лесные пожары терзают Индонезию

Этюд в багровых тонах уже несколько дней наблюдают жители Индонезии. Из-за крупных пожаров в одной из провинций небо стало красным, а местные улицы больше напоминают ландшафты Марса.

Но на самом деле все это ядовитая красота: едкий туман вызывает кашель и раздражает глаза. Многим понадобилась медицинская помощь. А в аэропортах тем временем отменили десятки рейсов. Синоптики предупреждают: при сильном ветре гарь от лесных пожаров может накрыть всю Юго-Восточную Азию.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге в мусорной куче нашли останки обгоревших тел.