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Видео: Масштабные лесные пожары терзают Индонезию

, 18:27 Эфирная новость 3

Природные пожары происходят в Индонезии каждый год, однако на этот раз ситуация осложнилась из-за особенно долгого сухого сезона.

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Фото, видео: REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo, 5-tv.ru

Этюд в багровых тонах уже несколько дней наблюдают жители Индонезии. Из-за крупных пожаров в одной из провинций небо стало красным, а местные улицы больше напоминают ландшафты Марса.

Но на самом деле все это ядовитая красота: едкий туман вызывает кашель и раздражает глаза. Многим понадобилась медицинская помощь. А в аэропортах тем временем отменили десятки рейсов. Синоптики предупреждают: при сильном ветре гарь от лесных пожаров может накрыть всю Юго-Восточную Азию.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Петербурге в мусорной куче нашли останки обгоревших тел.

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