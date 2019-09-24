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Скончался бывший мэр Новокуйбышевска

, 11:44 39

Владимиру Фомину было 57 лет.

Фото: Samgd.ru

Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался в возрасте 57 лет во вторник, 24 сентября. По информации местных СМИ, причиной смерти могла стать попытка суицида.

«Мужчину после попытки суицида обнаружили в его доме. Сейчас он находится в реанимации», — сообщал портал 63.ru со ссылкой на следователей до того, как стало известно о кончине Фомина.

Сейчас по факту смерти бывшего мэра Новокуйбышевска проводится проверка. Пост главы города Владимир Фомин покинул только несколько дней назад. При этом был назначен на должность 4 декабря 2018 года. До этого он около 20 лет проработал на Новокуйбышевском заводе масел и присадок, более 17 из них — в должности генерального директора.

Ранее 5-tv.ru сообщал о кончине барабанщика группы «Центр» Александра Васильева.

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