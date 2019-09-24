Скончался бывший мэр Новокуйбышевска

Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин скончался в возрасте 57 лет во вторник, 24 сентября. По информации местных СМИ, причиной смерти могла стать попытка суицида.
Сейчас по факту смерти бывшего мэра Новокуйбышевска проводится проверка. Пост главы города Владимир Фомин покинул только несколько дней назад. При этом был назначен на должность 4 декабря 2018 года. До этого он около 20 лет проработал на Новокуйбышевском заводе масел и присадок, более 17 из них — в должности генерального директора.
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