Видео: Найден пистолет, из которого, предположительно, стреляли в Михаила Круга

Следователи обнаружили пистолет, из которого, предположительно, в 2002 году убили шансонье Михаила Круга. Из этого же оружия годом позже был застрелен Дмитрий Веселов — его считают убийцей певца. Об этом рассказал во вторник, 24 сентября, на брифинге руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тверской области Шихбала Амирсеидов.

По его словам, в ходе расследования убийства члена банды «Тверские волки» Дмитрия Веселова в пруду были найдены два пистолета — ПМ и ТТ. Их выбросил Александр Осипов, который признался в том, что застрелил Веселова. Между тем ранее экспертиза показала, что пули и гильзы, обнаруженные в доме Круга, были выпущены из пистолета марки ТТ, патронами калибра 7,62.

При этом следователь отметил, что найденный в пруду пистолет был разобран и не имел ствола, и это не дает возможности с абсолютной уверенностью утверждать, что Михаил Круг убит именного из него.

«Идентифицировать, с этого ли пистолета были произведены выстрелы и совершено убийство, со стопроцентной гарантией мы сказать не можем. Но вместе с тем есть совокупность доказательств — показаний, что Веселов имел при себе пистолет ТТ, после его убийства этот пистолет был обнаружен, приговором признан вещественным доказательством» , — сказал Амирсеидов.

Он также подчеркнул, что следствие отрицает вину в убийстве Михаила Круга отбывающего пожизненный срок Александра Агеева.

«Бытует, к сожалению, такое мнение и в средствах массовой информации, и на обывательском уровне, что, получив явку с повинной Агеева, следствие на этом, скажем так, осталось довольным, повесило всю вину на невинного человека, и на этом расследование завершилось. <…> Есть ряд свидетелей, с которыми успел пообщаться Веселов перед своей кончиной, он выражал свою озабоченность, что ему могут отомстить за убийство Круга. Веселов, успел рассказать своим близким подробности о совершении данного преступления, а Агеев только лишь подтвердил всю ситуацию», — пояснил Шихбала Амирсеидов.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в понедельник, 23 сентября Следственный комитет объявил, что в деле об убийстве Михаила Круга поставлена точка. Преступление расследовалось 17 лет. Причастными названы шесть членов банды «Тверские волки». Непосредственным убийцей шансонье следствие называет Дмитрия Веселова, который вскоре после этого сам был застрелен. Давший показания Александр Агеев получил пожизненный срок за другие преступления.