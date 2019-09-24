Видео с места столкновения трамвая с автобусом в Нижнем Новгороде

Шесть человек пострадали в результате столкновения трамвая с автобусом в Нижнем Новгороде. Авария произошла днем во вторник, 24 сентября, на площади Киселева.

Как стало известно 5-tv.ru, «ЛиАЗ», в котором было около 30 пассажиров, двигался по кольцу. В определенный момент в левый борт автобуса врезался трамвайный вагон, который пересекал площадь. От удара автобус развернуло поперек проезжей части. Передняя тележка 18-тонного трамвая сошла с рельсов.

В результате ДТП пострадали шесть человек — пятеро пассажиров автобуса и пассажирка трамвая. Всех доставили в травматологию больницы № 13.

По словам водителя автобуса Владислава Кильдишева, он ехал на зеленый сигнал светофора, как вдруг почувствовал удар. Мужчина отметил, что его пассажиры получили ушибы. Одна женщина поранилась стеклом.

В настоящий момент автоинспекторы проводят проверку. В результате административного расследования будет установлено, кто пренебрег правилами дорожного движения.

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