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Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России

, 20:52 53

Картина режиссера Кантемира Балагова будет представлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Фото: Кадр из х/ф "Дылда"

Председатель российского оскаровского комитета Владимир Меньшов во вторник, 24 сентября, по завершении специального заседания в Доме кино заявил, что фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова выдвинут на «Оскар» от России, сообщает ТАСС.

Картина, мировая премьера которой прошла в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля, будет представлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

«Был выбран фильм „Дылда“», — сказал Владимир Меньшов.

Фильм, действие которого происходит в Ленинграде в 1945 году, повествует о двух фронтовых подругах. Девушки, вернувшись с фронта, пытаются научиться заново мирной жизни в городе, пережившем блокаду.

92-я по счету церемония вручения наград американской киноакадемии за 2019 год пройдет 9 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе на площадке Dolby Theatre.

Ранее 5-tv.ru опубликовал ТОП-5 самых худших образов церемонии «Эмми-2019».

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