Фильм «Дылда» выдвинули на «Оскар» от России

Председатель российского оскаровского комитета Владимир Меньшов во вторник, 24 сентября, по завершении специального заседания в Доме кино заявил, что фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова выдвинут на «Оскар» от России, сообщает ТАСС.

Картина, мировая премьера которой прошла в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля, будет представлена в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

« Был выбран фильм „Дылда“ », — сказал Владимир Меньшов.

Фильм, действие которого происходит в Ленинграде в 1945 году, повествует о двух фронтовых подругах. Девушки, вернувшись с фронта, пытаются научиться заново мирной жизни в городе, пережившем блокаду.

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