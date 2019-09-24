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  4. «Жертвую выходами в свет»: Канделаки рассказала о своей подтянутой фигуре

«Жертвую выходами в свет»: Канделаки рассказала о своей подтянутой фигуре

, 22:58 44

По мнению телеведущей, каждая вечеринка или посиделки с алкоголем стоят недели системного ухода за собой.

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Фото, видео: Instagram @tina_kandelaki

Тина Канделаки в своем аккаунте в Instagram рассказала подписчикам об изменениях в своей внешности, которых ей удалось достичь путем изнурительных и упорных тренировок. 43-летняя знаменитость выложила коллаж из своих фото, где показала себя подписчикам в 27 лет и в настоящий момент.

«Проходя тесты на газоанализаторе, я убедилась, что человек способен постоянно меняться к лучшему через правильное питание, спорт, соблюдение режима, уход и борьбу с пагубными привычками», — признается Тина Канделаки.

Instagram @tina_kandelaki

Телеведущая отметила, что тяжелая работа не является оправданием тому, что на себя не остается сил и времени. Тина Канделаки призвала подписчиков соблюдать три простейших правила, которых придерживается она сама — соблюдать режим питания, выполнять хотя бы базовые физические упражнения и полноценно высыпаться.

По мнению знаменитости, каждая вечеринка или посиделки с алкоголем стоят недели системного ухода за собой. Канделаки подчеркнула, что ей приходится ради красоты приносить в жертву выходы в свет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поклонники оценили элегантный наряд Канделаки, попытавшейся «разогнать тучи».

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