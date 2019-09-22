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  4. Поклонники оценили элегантный наряд Канделаки, попытавшейся «разогнать тучи»

Поклонники оценили элегантный наряд Канделаки, попытавшейся «разогнать тучи»

, 6:35 Фото 19

Телеведушая опубликовала кадры, на которых эффектно поворачивается в сторону камеры.

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Фото, видео: Instagram @tina_kandelaki

Тема:
Погода 4010

Тина Канделаки — образец элегантности. Даже, когда телеведущая публикует забавные ролики, она выглядит идеально, считают поклонники. В этот раз бизнесвумен решила, как она сама написала в посте, разогнать тучи. На кадрах она эффектно поворачивается в сторону камеры.

«Разгоняю тучи — вызываю солнце», — написала она.

Instagram @tina_kandelaki

Один из подписчиков заметил, что такими темпами Тина может забрать «лавры у Аллегровой», а другой заметил, что «плохо получается», видимо намекая на отсутствие солнца.

Многие из фолловеров оценили и внешний вид телеведущей. На ней — шикарное бордовое обтягивающее платье, а сверху накинут черный жакетик. Но наибольший восторг вызвали необычные туфли Тины.

«Хорошо выглядите! А туфли вообще бесподобны», — заметила подписчица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тина Канделаки заменяет нерегулярный секс походом в фитнес-зал.

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