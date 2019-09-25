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  4. Почему не стоит пропускать экшен «Герой» с Машковым и Ходченковой

Почему не стоит пропускать экшен «Герой» с Машковым и Ходченковой

, 10:23 45

Фильм выходит в прокат уже в четверг, 26 сентября.

Фото: Кадр из х/ф "Герой" (2019 г.) / реж. К. Оганесян

Российский экшен «Герой» с Владимиром Машковым, Александром Петровым и Светланой Ходченковой в главных ролях выходит на экраны уже в этот четверг, 26 сентября.

«Герой» — это боевик в стиле киносерии про Джейсона Борна. Его сюжет разворачивается вокруг сына полковника, который прошел обучение в секретной спецшколе, где из подростков готовили агентов Службы внешней разведки. Когда проект закрыли, Андрей остался жить в Европе. В какой-то момент ему позвонил отец, которого все считали погибшим, и сообщил, что на Андрея открыта охота. Мужчину кто-то решил уничтожить.

Некоторые кинокритики утверждают, что такого масштабного экшена в российском кино не снимали, по крайней мере, последние лет десять. На протяжении всего фильма зрители будут наблюдать погони, перестрелки и трюковые сцены.


«В нашей стране в этом жанре давно ничего подобного не было, если вообще когда-то было. И мы надеемся, что „Герой“ раскроет людям жанр, подарит крутую, захватывающую историю, с юмором и со смыслом, на просмотре которой можно будет получить удовольствие», — надеется режиссер Карен Оганесян.

Картина снималась не только в России, но также и в латвийских городах — Риге, Юрмале и Сигулде. Согласно оценкам представителей спецслужб, на данный момент это самый правдоподобный экшен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат на минувших выходных.

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Почему не стоит пропускать экшен «Герой» с Машковым и Ходченковой

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