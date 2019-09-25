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  4. «Пулково» представил список из 33 стран для полетов по «открытому небу»

«Пулково» представил список из 33 стран для полетов по «открытому небу»

, 10:52 16

В перечень вошли такие государства, как Франция, Италия, Великобритания, Германия и другие.

Фото: www.globallookpress.com © Zamir Usmanov

В Министерство транспорта России представителями компании «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС), управляющей «Пулково», направлен список стран для разрешения полетов в рамках договора по «открытому небу», пишет ТАСС.

«ВВСС сформировали предложения по перечню стран, из которых иностранные перевозчики смогут совершать полеты в Санкт-Петербург по седьмой свободе воздуха. В список вошли 33 страны, в том числе Австрия, Франция, Испания, Италия, Великобритания, Германия, Греция», — сообщил представитель компании.

Компания ВВСС планирует получить «седьмую степень свободы» воздушного пространства до конца 2019 года. Это позволит зарубежным перевозчикам совершать рейсы из Пулково без посадки в государстве, где зарегистрирована авиакомпания.

По словам генерального директора ВВСС Леонида Сергеева, режим «открытого неба» позволит аэропорту Пулково привлечь в Северную столицу до шести миллионов туристов до 2025 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о «седьмой свободе» в Пулково: что это значит и каковы перспективы для Петербурга.

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