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«С днем рождения, легенда!» Уиллу Смиту исполнился 51 год

, 14:47 Видео 866

По случаю праздничной даты актер устроил джем-сессию и получил в ответ тысячи поздравлений от поклонников во всем мире.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © HOCH ZWEI, Instagram @willsmith

Американский актер и исполнитель хип-хопа Уилл Смит празднует 51-летие. По случаю дня рождения кумир миллионов поделился с фанатами в Instagram видеофрагментами своей джем-сессии.

«Это ДиДжей. Я именинник. Будапешт, увидимся завтра!» — написал в посте виновник торжества.

В коротком ролике Смит говорит, что решил поджемовать в честь собственного праздника. На камеру голливудская звезда с нескрываемым удовольствием читает рэп под бит и танцует. Видео сопровождается кадрами с актером из прошлых лет.

На момент публикации исполнитель уже находился в столице Венгрии. Его визит в страну приурочен к премьере фильма «Гемини», который годом ранее снимался в Будапеште. 25 сентября Смит проведет бесплатный концерт на одной из главных городских достопримечательностей — площади перед Базиликой святого Иштвана, о чем он сообщал в Instagram.

Праздничный ролик Уилла Смита менее чем за 12 часов набрал 1,3 миллиона просмотров. Поздравления под ним оставили без малого три тысячи человек со всего мира, включая россиян.

«С днем рождения тебя! Знаю твои фильмы с самого детства, начиная с „Людей в черном“. Это огонь!»

«Я тебя обожаю!»

«Мы любим тебя, Уилл!»

«С днем рождения, гениальный, потрясающий и нестареющий актер!» — написали фолловеры на английском, русском, французском и испанском языках.

Ранее 5-tv.ru писал, что фильм о людских клонах «Гемини» с Уиллом Смитом произвел фурор уже на предпоказе.

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