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«Гениальное творчество»: Николаев опубликовал ранее не изданное видео с Пугачевой

, 15:11 Видео 123

Композитор выложил в Instagram видеоролик, на котором Примадонна российской эстрады исполняет композицию «Прости, поверь».

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Genrietta Peryan, Instagram @igor_nikolaev_music

Известный российский композитор и певец Игорь Николаев опубликовал на своей странице в Instagram ранее не изданное видео с Аллой Пугачевой. Небольшой ролик, на котором примадонна российской эстрады исполняет композицию «Прости, поверь», содержит кадры, снятые в студии и записанные во время прогулки звезды по городу.

В подписи к публикации Николаев признался, что ранее сам не видел эту съемку. Видеозапись, где артистка поет песню, которую он сам сочинил, показалась композитору очень трогательной.

«Никогда прежде не видел эту съемку! Очень трогательно!» — написал певец.

Подписчики музыканта согласились с ним в его оценке и оставили множество восторженных комментариев под постом. Среди тех, кто восхищался талантом Пугачевой, были и многие звезды российского шоу-бизнеса.

«Браво, Маэстро», — написала супруга Олега Газманова Марина.

«Ностальгия», — отметила певица Лолита Милявская.

Российский дизайнер Игорь Гуляев и оперная певица Хибла Герзмава выразили свое восхищение посредством эмодзи.

Композиция «Прости, поверь» вошла в восьмой студийный альбом Пугачевой «Счастья в личной жизни» в 1986 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пугачева «при параде» пожелала подписчикам доброго утра.

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