«Гениальное творчество»: Николаев опубликовал ранее не изданное видео с Пугачевой

Известный российский композитор и певец Игорь Николаев опубликовал на своей странице в Instagram ранее не изданное видео с Аллой Пугачевой. Небольшой ролик, на котором примадонна российской эстрады исполняет композицию «Прости, поверь», содержит кадры, снятые в студии и записанные во время прогулки звезды по городу.
В подписи к публикации Николаев признался, что ранее сам не видел эту съемку. Видеозапись, где артистка поет песню, которую он сам сочинил, показалась композитору очень трогательной.
Подписчики музыканта согласились с ним в его оценке и оставили множество восторженных комментариев под постом. Среди тех, кто восхищался талантом Пугачевой, были и многие звезды российского шоу-бизнеса.
«Браво, Маэстро», — написала супруга Олега Газманова Марина.
«Ностальгия», — отметила певица Лолита Милявская.
Российский дизайнер Игорь Гуляев и оперная певица Хибла Герзмава выразили свое восхищение посредством эмодзи.
Композиция «Прости, поверь» вошла в восьмой студийный альбом Пугачевой «Счастья в личной жизни» в 1986 году.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пугачева «при параде» пожелала подписчикам доброго утра.