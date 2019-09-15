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  4. «Макияж был и на ночь?»: Пугачева «при параде» пожелала подписчикам доброго утра

«Макияж был и на ночь?»: Пугачева «при параде» пожелала подписчикам доброго утра

, 8:31 Фото 3 790

Примадонна опубликовала утреннее селфи в своем Instagram.

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Фото, видео: ТАСС / Зураб Джавахадзе, Instagram @alla_orfey

Алла Пугачева активно ведет свою страницу в Instagram и в последнее время часто радует подписчиков своими фотографиями. Недавно Примадонна опубликовала утреннее селфи, на котором она запечатлена в сорочке, однако с макияжем и прической.

«С добрым утром!» — написали известная исполнительница.

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Instagram @alla_orfey

Поклонники оценили фотографию певицы, многие пришли в восторг от того, что им пожелала доброго утра сама Примадонна.

«Кто бы мог подумать, что в моем личном телефоне с самого утра мне пожелает доброго утра сама Алла Пугачева!» — написала одна из подписчиц.

А некоторые фолловеры пришли в недоумение от того, что Алла Борисовна проснулась уже с макияжем, при полном параде.

«Вы спать ложитесь накрашенная?»

«Это вы уже накрасились или еще не умывались?»

«С добрым утром, всем дай бог так выглядеть по утрам»;

«Макияж был и на ночь?» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Галкин и помолодевшая Пугачева отправились на прогулку.

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