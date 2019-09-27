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Солист «Иванушек International» рассказал, почему группу хотели закрыть

, 17:00 Эксклюзивное интервью 146

Игорь Матвиенко почти «слил» музыкальный проект, приносящий одни убытки. Продюсер был вынужден снимать квартиру Андрею Григорьеву-Апполонову и платить музыкантам по 150 долларов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Olga Loskutova

В одном из недавних интервью продюсер группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко заявил, что однажды собирался закрыть проект, так как он длительное время не «выстреливал».

«Были написаны такие песни, как „Тучи“, „Вселенная“, но дело все-таки не шло. Я уже хотел объявить ребятам, что группа закрывается. Содержать их было для меня дорого. Сейчас-то денег немного, а тогда их вообще не было», — поделился Матвиенко.

Историю о закрытии группы прокомментировал Андрей Григорьев-Апполонов — солист музыкального коллектива «Иванушки International». Оказалось, что на протяжении полутора лет, начиная с января 1995-го и до 1996 года исполнители находились в «репетиционном режиме». Музыканты выступали с несколькими своими песнями в ночных клубах.

«Игорь Матвиенко снимал мне квартиру и каждому из ребят давал типа „зарплату“ в размере 150 долларов. Это были небольшие деньги. Я шел за скумбрией в дальний ларек, потому что там она стоила 21 рубль, а в котором поближе к моему дому — 24 рубля. Момент экономии присутствовал. Мы не шиковали, мы реально пахали», — поделился воспоминаниями Григорьев-Апполонов.

Для группы «Иванушки International» все в одночасье изменилось после выхода клипа на песню «Тучи». Подопечные Игоря Матвиенко проснулись знаменитыми. Андрей Григорьев-Апполонов с восторгом вспоминает то время.

«Когда на голову свалилась популярность и слава, конечно, не ожидали. В глубине души я надеялся на это, но, чтобы такая „иваномания“ на протяжении стольких лет — этого никто не ожидал. Это феномен!» — заявил солист «Иванушек International».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что фанаты «Иванушки International» подрались из-за футболки Туриченко.

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