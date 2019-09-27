Путин провел совещание с членами Совета безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 27 сентября, обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ перспективы дальнейшего урегулирования в Сирии, а также ситуацию, сложившуюся после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), говорится на сайте Кремля.

Участники совещания обсудили текущие вопросы социально-экономического развития арабской республики, перспективы урегулирования ситуации после завершения формирования Конституционного комитета.

Кроме того, состоялся обмен мнениями о различных аспектах обеспечения безопасности после прекращения действия ДРСМД, в том числе и с учетом недавно направленных лидерам ведущих стран Европы и Азии посланий на эту тему.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин направил лидерам ряда стран, в том числе входящих в НАТО, послание с предложением о введении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Кроме того, российский лидер направил такое же послание Китаю.