«Русская культура серьезно осиротела»: Геннадий Хазанов о смерти Марка Захарова

Огромной потерей для всей российской культуры и лично для себя назвал уход из жизни режиссера Марка Захарова народный артист РСФСР Геннадий Хазанов.
Народный артист СССР, худрук и главный режиссер московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался в субботу, 28 сентября, в московской больнице в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне череды воспалений легких. Помимо таких громких театральных постановок как «Юнонна и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» Марк Захаров запомнится миллионам зрителей по фильмам «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона» и другим.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на смерть Марка Захарова одним из первых отреагировал в соцсетях Филипп Киркоров.