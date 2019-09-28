  1. Пятый канал
  4. «Русская культура серьезно осиротела»: Геннадий Хазанов о смерти Марка Захарова

«Русская культура серьезно осиротела»: Геннадий Хазанов о смерти Марка Захарова

, 18:03 Эксклюзивное интервью 79

По словам артиста, режиссер прожил яркую жизнь, собрав вокруг себя уникальных по дарованию актеров, писателей, композиторов и художников.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Ekaterina Tsvetkova

Тема:
Умер Марк Захаров 16

Огромной потерей для всей российской культуры и лично для себя назвал уход из жизни режиссера Марка Захарова народный артист РСФСР Геннадий Хазанов.

«Это человек, который прожил свою жизнь так ярко, так талантливо, собрав около себя уникальных по дарованию писателей, актеров, режиссеров, композиторов, художников, сценографов. Я думаю, что это такая серьезная знаковая фигура в русской культуре. И конечно, русская культура явно очень серьезно осиротела», — отметил Хазанов в интервью 5-tv.ru.

Народный артист СССР, худрук и главный режиссер московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался в субботу, 28 сентября, в московской больнице в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне череды воспалений легких. Помимо таких громких театральных постановок как «Юнонна и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» Марк Захаров запомнится миллионам зрителей по фильмам «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона» и другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на смерть Марка Захарова одним из первых отреагировал в соцсетях Филипп Киркоров.

Тема:
Умер Марк Захаров 16
28 сент
Стали известны дата и время прощания с легендарным Марком Захаровым
28 сент
Видео: Поклонники Марка Захарова несут цветы к театру «Ленком»
28 сент
Рудольф Фурманов связал смерть Марка Захарова с днем рождения его друга Георгия Товстоногова
28 сент
«Скорбит вся страна»: Бортко и Шахназаров о смерти Марка Захарова
28 сент
«Его режиссуру не спутаешь ни с чем»: Максим Галкин об ушедшем из жизни Марке Захарове
28 сент
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова
28 сент
«Очень грустная потеря»: Андрей Ургант об уходе Марка Захарова
28 сент
«Колоссальная потеря»: Александр Лазарев о смерти режиссера Захарова
28 сент
Режиссера Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище
28 сент
«Спасибо за чудо»: Киркоров отреагировал на смерть Марка Захарова

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 сентября по 6 октября

Последние новости

18:49
Нумерологи рассказали, как определить энергетического вампира
18:40
«Не верьте интернету»: Наталья Бочкарева о видео задержания с наркотиками
18:21
«Организм сам себя переваривает»: Диетолог об опасности экстремального похудения
18:03
«Русская культура серьезно осиротела»: Геннадий Хазанов о смерти Марка Захарова
17:48
«Подстава или смонтировано»: Наталья Бочкарева о видео задержания с кокаином
17:34
Видео задержания звезды «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой с кокаином

Сейчас читают

Актрису Наталью Бочкареву задержали в Москве с кокаином в трусах
Соседи рассказали о поведении режиссера Хейфеца накануне его нападения на врача
«Кто решил на мне заработать?»: звезда сериала «Счастливы вместе» отрицает задержание

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев