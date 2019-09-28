«Русская культура серьезно осиротела»: Геннадий Хазанов о смерти Марка Захарова

Огромной потерей для всей российской культуры и лично для себя назвал уход из жизни режиссера Марка Захарова народный артист РСФСР Геннадий Хазанов.

«Это человек, который прожил свою жизнь так ярко, так талантливо, собрав около себя уникальных по дарованию писателей, актеров, режиссеров, композиторов, художников, сценографов. Я думаю, что это такая серьезная знаковая фигура в русской культуре. И конечно, русская культура явно очень серьезно осиротела», — отметил Хазанов в интервью 5-tv.ru.

Народный артист СССР, худрук и главный режиссер московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался в субботу, 28 сентября, в московской больнице в возрасте 85 лет. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне череды воспалений легких. Помимо таких громких театральных постановок как «Юнонна и Авось» и «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» Марк Захаров запомнится миллионам зрителей по фильмам «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Формула любви», «Тот самый Мюнхгаузен», «Убить дракона» и другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на смерть Марка Захарова одним из первых отреагировал в соцсетях Филипп Киркоров.