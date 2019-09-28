«Спасибо за чудо»: Киркоров отреагировал на смерть Марка Захарова

На смерть легендарного режиссера, худрука московского театра «Ленком» Марка Захарова отреагировал Филипп Киркоров. В своем аккаунте в Instagram певец опубликовал трогательный пост, в котором называет Захарова гением, «последним из могикан» и констатирует, что с его уходом «окончательно осиротел» театр, и так понесший в последние годы большие потери.

«И вот еще одного Гения Нашего Времени не стало… Марк Захаров… Последний из Могикан…

Ленком окончательно осиротел… „Юнона“, „Звезда и смерть“, „Необыкновенное чудо“, „Калиостро“ — это все формировало нас и меня лично на Большом Пути в Искусство Мира Большой Сцены… Светлая Память Великому Нашему Современнику… Спасибо за ЧУДО, такое НЕОБЫКНОВЕННОЕ…», — написал Киркоров.

Instagram @fkirkorov

Как ранее сообщал 5-tv.ru народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу, 28 сентября, в Москве в возрасте 85 лет. Дата похорон пока не сообщалась. Однако уже названа возможная причина смерти.