  1. Пятый канал
  4. «Мне без разницы»: Волочкова грозится вновь отключить комментарии в Instagram

«Мне без разницы»: Волочкова грозится вновь отключить комментарии в Instagram

, 8:31 Видео 74

Эпатажная балерина выложила в сеть обращение к пользователям.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова в своем аккаунте в Instagram в разделе «сторис» опубликовала обращение к подписчикам. В нем эпатажная балерина хвастается своим прекрасным утром, демонстрируя свою роскошную спальню, и рассуждает на тему комментариев, которые ей оставляют в сети.

По словам Анастасии Волочковой, для нее не имеет никакого значения то, что оставляют ей пользователи.

«Ой, люди, какое прекрасное утро вот… Просыпаться тогда, когда хочется… Это прямо вообще такая свобода… Вот реально красота. Слушайте, мне тут кто-то написал, что… из моих… что опять там что-то в Instagram какие-то ужастики мне пишут… Хи-хи… Да вы знаете, котики мои, мне вообще без разницы что вы там пишите - не пишете. Я, скорее всего, опять закрою комменты и буду жить спокойно», — томным голосом говорит Анастасия Волочкова.

В завершении своего обращения к народу, балерина заявила, что в настоящий момент в ее жизни все прекрасно — она просыпается в любви радости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Волочкова обвинила свою маму в принуждении к аборту.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Гороскоп на 29 сентября: Овны, перестаньте себя грызть!

Последние новости

8:31
«Мне без разницы»: Волочкова грозится вновь отключить комментарии в Instagram
8:14
В Эквадоре влюбленная пара сорвалась с балкона во время секса
8:05
«Теперь на стороне России»: Украинский дипломат высказался о позиции Запада
7:39
Трамп намерен «осушить болото» Демократической партии
7:22
Абстиненция человечества: в США ежегодно умирает от лекарств 70 тысяч жителей
6:57
«Такая лапочка!»: Годовалая дочурка Леры Кудрявцевой умиляет своей смышленостью

Сейчас читают

Гороскоп на 29 сентября: Овны, перестаньте себя грызть!
«Такая лапочка!»: Годовалая дочурка Леры Кудрявцевой умиляет своей смышленостью
Сын Шварценеггера красуется в советской милицейской шинели из «Красной жары»

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев