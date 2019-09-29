«Мне без разницы»: Волочкова грозится вновь отключить комментарии в Instagram

Анастасия Волочкова в своем аккаунте в Instagram в разделе «сторис» опубликовала обращение к подписчикам. В нем эпатажная балерина хвастается своим прекрасным утром, демонстрируя свою роскошную спальню, и рассуждает на тему комментариев, которые ей оставляют в сети.

По словам Анастасии Волочковой, для нее не имеет никакого значения то, что оставляют ей пользователи.

«Ой, люди, какое прекрасное утро вот… Просыпаться тогда, когда хочется… Это прямо вообще такая свобода… Вот реально красота. Слушайте, мне тут кто-то написал, что… из моих… что опять там что-то в Instagram какие-то ужастики мне пишут… Хи-хи… Да вы знаете, котики мои, мне вообще без разницы что вы там пишите - не пишете. Я, скорее всего, опять закрою комменты и буду жить спокойно», — томным голосом говорит Анастасия Волочкова.

В завершении своего обращения к народу, балерина заявила, что в настоящий момент в ее жизни все прекрасно — она просыпается в любви радости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, Волочкова обвинила свою маму в принуждении к аборту.