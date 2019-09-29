В Воронеже специалисты обследуют дом, где батареи оказались под напряжением

Специалисты проводят поквартирное обследование дома в Воронеже, жителей которого пришлось эвакуировать из-за появления электрического напряжения на батареях. Об этом сообщил глава управляющей компании Дмитрий Фурсов. Он рассказал, что первым делом были отключены два подъезда, где стояки отопления находились под напряжением, переключили на другую фазу, но это не устранило проблему.

«Подозрение теперь существует, что в квартире у собственников где-то происходит замыкание. Либо в плите перекрытий либо проводом на систему отопления, на батарею. На данный момент сейчас собираются бригады, будем обходить каждую квартиру, отключать ее и проверять, ситуация меняется или не меняется. Точечно будем выявлять причину и квартиру, где неисправность», — сказал Фурсов.

Кроме того, были проанализированы предыдущие заявки жителей дома в аварийные службы. До сих пор это были точечные проблемы в квартирах, на общедомовой системе проблем не было. Накануне в одной из квартир произошел пожар, но причина его пока официально не установлена, поэтому делать выводы, что ситуации как-то связаны, коммунальщики считают преждевременным.

По словам Фурсова, городская администрация организовала временное размещение жителей дома в школах, но он надеется, что это не потребуется и ночевать люди сегодня смогут уже в своих квартирах.

В свою очередь отвечающий за ЖКХ представитель администрации Воронежа Дмитрий Соломаха сообщил, что власти держат ситуацию на контроле.

«Проверка внутридомовых сетей в подвале проведена в полном объеме, возможные нарушения в подвале исключили как возможность аварии. В настоящее время сейчас проводится работа специалистами по каждой квартире, обследуется электропроводка квартир, возможные самостоятельные подключения. Газовые службы на данный дом прибудут завтра с утра, проведут проверку газового оборудования, дадут заключение о его исправности и возможности подачи газа на данный дом. Вопрос остается на полном контроле до устранения всех замечаний», — сказал Соломаха.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что утром в воскресенье, 29 сентября, что 115 жителей многоэтажки на улице Хользунова в Воронеже эвакуировали из-за батарей под напряжением. Пострадавших в результате ЧП нет. Власти подчеркивали, что отопительный сезон в городе еще не начался, поэтому с ним проблема никак не связана.