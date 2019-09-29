Анастасия Волочкова рассказала об отношениях бывшего мужа с их 14-летней дочерью

Анастасия Волочкова воспитывает 14-летнюю дочь Ариадну одна. Балерина поделилась откровением в своей колонке для сайта Teleprogramma.pro. Артистка рассказала, что отец девочки бизнесмен Игорь Вдовин с дочерью видится очень редко.

«И менно я настояла на том, чтобы ребенок больше общался с папой, потому что это ей необходимо. Но на протяжении последних 6-7 лет отец Ариши виделся с ней раз в полгода» , — рассказала Волочкова.

Балерина с Игорем Вдовиным состоят в давнем конфликте из-за денег, которые бизнесмен, по словам светской львицы, взял у нее в долг много лет, но до сих пор не вернул. Не так давно Волочкова заявляла, что Вдовин якобы купил квартиру своей новой избраннице за 50 миллионов рублей, чем очень возмутил балерину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова вновь угрожает отключить комментарии в Instagram.