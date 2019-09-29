  1. Пятый канал
  4. Анастасия Волочкова рассказала об отношениях бывшего мужа с их 14-летней дочерью

Анастасия Волочкова рассказала об отношениях бывшего мужа с их 14-летней дочерью

, 23:02 327

Балерина и ее экс-супруг бизнесмен Игорь Вдовин, по словам балерины, находятся в давнем конфликте.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Анастасия Волочкова воспитывает 14-летнюю дочь Ариадну одна. Балерина поделилась откровением в своей колонке для сайта Teleprogramma.pro. Артистка рассказала, что отец девочки бизнесмен Игорь Вдовин с дочерью видится очень редко.

«Именно я настояла на том, чтобы ребенок больше общался с папой, потому что это ей необходимо. Но на протяжении последних 6-7 лет отец Ариши виделся с ней раз в полгода», — рассказала Волочкова.

Балерина с Игорем Вдовиным состоят в давнем конфликте из-за денег, которые бизнесмен, по словам светской львицы, взял у нее в долг много лет, но до сих пор не вернул. Не так давно Волочкова заявляла, что Вдовин якобы купил квартиру своей новой избраннице за 50 миллионов рублей, чем очень возмутил балерину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Волочкова вновь угрожает отключить комментарии в Instagram.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Гороскоп на 30 сентября: Рыбы, поймайте дзен!

Последние новости

23:33
154 теленка погибли при пожаре на ферме под Новосибирском
23:18
«За поражение ответственен тренер!» Эксперт об уходе Кононова из «Спартака»
23:02
Анастасия Волочкова рассказала об отношениях бывшего мужа с их 14-летней дочерью
22:49
Троллейбус сбил беременную женщину в Москве
22:32
Семья Ширака запретила Марин Ле Пен присутствовать на церемонии прощания
22:17
«Дразнили из-за больших зубов и бюста»: Жена Диброва о трудном детстве

Сейчас читают

«Это она!»: Дана Борисова верит, что Наталья Бочкарева попалась с наркотиками
Сергей Лазарев признался в тайном рождении дочери
Гороскоп на 30 сентября: Рыбы, поймайте дзен!

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев