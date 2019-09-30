Дженнифер Лопес и бывший бейсболист Родригес отметили помолвку

Американская звезда Дженнифер Лопес и бывший бейсболист Алекс Родригес отметили помолвку в Лос-Анджелесе. Фото с семейного торжества актриса опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

О помолвке 50-летняя певица и 44-летний экс-бейсболист сообщили в марте 2019 года. Они уже встречались на тот момент два года. Алекс Родригес сделал предложение голливудской звезде во время совместного отдыха на Багамских островах.

Instagram @jlo

У Дженнифер Лопес двое близнецов от предыдущего брака — Максимиллиан Дэвид и Эмма Мэрибел. А у Родригеса две дочери — Элла Александр и Наташа Александр. По словам инсайдеров, дети отлично ладят между собой и уже давно хотят, чтобы Лопес и Родригес поженились.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дженнифер Лопес прошлась по подиуму в Милане в платье, едва прикрывающем грудь. Голливудская звезда опубликовала видео с модного показа, на котором продемонстрировала крайне откровенный наряд.