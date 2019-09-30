В водоеме в Ленобласти обнаружено тело мужчины, завернутое в полиэтилен

В Тосненском районе Ленинградской области в водоеме было обнаружено тело мужчины. Как стало известно 5-tv.ru, вечером в воскресенье, 29 сентября, в поселке Войскорово из воды было извлечено тело неизвестного мужчины средних лет. Пострадавший был завернут в полиэтилен темного цвета и обмотан проволокой.

Осмотр показал, что у мужчины предположительно в двух местах была сломана левая нога, других телесных повреждений выявлено не было. По предварительной версии, смерть наступила неделю назад.

Личность погибшего устанавливается. Тело отправлено в морг. Ведется следствие.