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  4. В водоеме в Ленобласти обнаружено тело мужчины, завернутое в полиэтилен

В водоеме в Ленобласти обнаружено тело мужчины, завернутое в полиэтилен

, 10:35 87

По предварительной информации, убийство было совершено неделю назад.

Фото: www.globallookpress.com / Markus Scholz

В Тосненском районе Ленинградской области в водоеме было обнаружено тело мужчины. Как стало известно 5-tv.ru, вечером в воскресенье, 29 сентября, в поселке Войскорово из воды было извлечено тело неизвестного мужчины средних лет. Пострадавший был завернут в полиэтилен темного цвета и обмотан проволокой.

Осмотр показал, что у мужчины предположительно в двух местах была сломана левая нога, других телесных повреждений выявлено не было. По предварительной версии, смерть наступила неделю назад.

Личность погибшего устанавливается. Тело отправлено в морг. Ведется следствие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Челябинской области нашли тело военнослужащего погрануправления УФСБ с огнестрельным ранением головы.

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