Бывшая солистка группы Тутси Настя Крайнова в своем аккаунте в Instagram выложила фото, взбудоражившее подписчиков. На снимке 36-летняя участница «Фабрики звезд» позирует, лежа на столе в белом боди. Небрежно приспущенная короткая кожаная курточка обнажает плечи знаменитости.

«Секси. Настенька в ленте… а это значит, что все идет по плану…» — написала под публикацией Настя Крайнова.

Instagram @nastyakraynova_

Отменный макияж и идеальная фигура певицы заставили ее подписчиков не скупиться на комментарии.

«Это секс»;

«Ты прекрасна»;

«Ты шикарная девушка, просто потрясающая»;

«Настя, фигура у тебя, нет слов», — пишут пользователи на странице Насти Крайновой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-солистка «Тутси» Маша Вебер поблагодарила Волкову из «Тату» за уход мужа.