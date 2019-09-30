Бывшая солистка группы Тутси Настя Крайнова в своем аккаунте в Instagram выложила фото, взбудоражившее подписчиков. На снимке 36-летняя участница «Фабрики звезд» позирует, лежа на столе в белом боди. Небрежно приспущенная короткая кожаная курточка обнажает плечи знаменитости.
«Секси. Настенька в ленте… а это значит, что все идет по плану…» — написала под публикацией Настя Крайнова.
Отменный макияж и идеальная фигура певицы заставили ее подписчиков не скупиться на комментарии.
«Это секс»;
«Ты прекрасна»;
«Ты шикарная девушка, просто потрясающая»;
«Настя, фигура у тебя, нет слов», — пишут пользователи на странице Насти Крайновой.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-солистка «Тутси» Маша Вебер поблагодарила Волкову из «Тату» за уход мужа.