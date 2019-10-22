Актриса театра и кино Ирина Пегова в своем аккаунте в Instagram разместила фото, сделанные во время церемонии вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот». На снимках 41-летняя знаменитость позирует в шикарном бордовом платье с принтом в виде птичек колибри в компании с худруком Театра Олега Табакова Владимиром Машковым.

«Пришли фотографии с „Хрустальной Турандот“!» — написала актриса в описании поста.

Instagram @pegovairina

Поклонники заслуженной артистки РФ положительно восприняли ее образ и отметили, что она просто восхитительно выглядит.

«Эффектно! Выход удался! А Машков — скромняга»

«Глаза! Улыбка! Вы просто обворожительны!»

«Суперкрасиво: платье, прическа и, конечно, суперактриса!»

«Платье — улет! Фигура тоже! Все вместе — взрыв мозга!» — пишут восторженные пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра Пеговой удивила юзеров слишком большой схожестью с актрисой.