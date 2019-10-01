Правоохранительные органы провели масштабные обыски в домах участников праворадикальной группировки «Народное ополчение России»* во вторник, 1 октября. Следственные мероприятия прошли в 16 регионах, полицией были задержаны 25 человек.

У задержанных участников запрещенной в России организации обнаружили и конфисковали оружие, порох, цифровые носители, агитматериалы, информационные буклеты о стратегии ведения партизанской войны и другое. Полученные материалы будут использованы в качестве доказательств преступной деятельности группировки. В настоящий момент решается вопрос о привлечении участников бандформирования к уголовной ответственности.

5-tv.ru

Праворадикальная группировка «Народное ополчение России» была создана в 2015 году в качестве переименованного «преемника» террористического «Народного ополчения имени Минина и Пожарского»*. По предварительной версии, название изменили для ухода от уголовной ответственности, однако формы и методы работы у группировки остались прежними.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ провела задержание ячейки запрещенной в России террористической организации в Ростовской области.

* — запрещена в РФ.