Момент убийства сотрудника СК РФ попал на видео

Момент убийства сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина в Москве попал на видео. Трагедия произошла во вторник, 1 октября, в Техническом переулке.

На кадрах видно, как мужчина в темной одежде неожиданно замахивается и бьет человека, стоящего рядом с ним. После удара жертва нападения опускается на тротуар.

В ролике не очень хорошо видно, что было в руке злоумышленника в момент нападения. Однако камера запечатлела, что после удара преступник не торопится покидать место происшествия.

Получивший ножевое ранения Владислав Капустин был отправлен в НИИ Склифосовского для оказания экстренной помощи, где впоследствии скончался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что смертельно ранивший сотрудника СКР находится на учете в психоневрологическом диспансере.