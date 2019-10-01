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Момент убийства сотрудника СК РФ попал на видео

, 16:20 Эксклюзивное видео 78

Трагедия произошла в Москве днем во вторник, 1 октября.

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Фото, видео: 5-tv.ru, globallookpresss.com /Katie Collins

Момент убийства сотрудника Следственного комитета России Владислава Капустина в Москве попал на видео. Трагедия произошла во вторник, 1 октября, в Техническом переулке.

На кадрах видно, как мужчина в темной одежде неожиданно замахивается и бьет человека, стоящего рядом с ним. После удара жертва нападения опускается на тротуар.

В ролике не очень хорошо видно, что было в руке злоумышленника в момент нападения. Однако камера запечатлела, что после удара преступник не торопится покидать место происшествия.

Получивший ножевое ранения Владислав Капустин был отправлен в НИИ Склифосовского для оказания экстренной помощи, где впоследствии скончался.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что смертельно ранивший сотрудника СКР находится на учете в психоневрологическом диспансере.

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