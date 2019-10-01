  1. Пятый канал
  4. «Будем благодарны ему всю жизнь»: В Москве простились с Марком Захаровым

«Будем благодарны ему всю жизнь»: В Москве простились с Марком Захаровым

, 19:18 Эфирная новость 103

Великого режиссера проводили в последний путь аплодисментами.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Тема:
Умер Марк Захаров 25

В Москве простились с Марком Захаровым. Режиссером, который знал формулу любви и создал обыкновенное чудо. Его актеры становились звездами, на его спектакли и новаторские рок-оперы нельзя было достать билеты. Его фильмы разошлись на цитаты. Он знал все про смех, слезы и любовь. Он из тех, кого никогда не забудут. Этими словами его и проводили в последний путь.

Задолго до начала прощания у стен «Ленкома» выросла очередь. Молчаливая, тихая и задумчивая. И в ней все одинаково благодарны. И актеры, которые решили стоять как обычные зрители, и совсем молодые — еще студенты первых курсов.

Подробности в видеосюжете Надежды Алешкиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал — коллеги считают, что повторить магию Марка Захарова невозможно.

Тема:
Умер Марк Захаров 25
1 окт
В Москве простились с Марком Захаровым
1 окт
Дочь Марка Захарова разрыдалась у гроба на похоронах отца
1 окт
В Москве началось прощание с Марком Захаровым — видео
30 сент
«Ленком» может возглавить Марк Варшавер
30 сент
Цветы, свечи и записки: в Москве отдают дань памяти великому режиссеру Захарову
30 сент
Театр осиротел: В «Ленкоме» скорбят об ушедшем Марке Захарове
29 сент
Фото Цымбалюк-Романовской в обнимку с Джигарханяном разозлило фанатов
28 сент
«Ушло сердце нашего театра»: Инна Чурикова рассказала о дружбе с Марком Захаровым
28 сент
«Русская культура серьезно осиротела»: Геннадий Хазанов о смерти Марка Захарова
28 сент
Стали известны дата и время прощания с легендарным Марком Захаровым

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.07
0.43 70.84
0.12
Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!

Последние новости

19:44
Пробки на дорогах и массовые ДТП. Как Петербург пережил шторм — видео
19:30
Фото: на конкурсе Мiss ВumBum выбрали девушку с лучшими ягодицами в мире
19:18
«Будем благодарны ему всю жизнь»: В Москве простились с Марком Захаровым
19:02
Заместителя генерального директора «Аэрофлота» допрашивают в СКР по делу о мошенничестве
18:58
«Мамина гордость»: Наташа Королева похвасталась в сети сыном-пианистом — видео
18:43
Обвиняемая в поедании людей пенсионерка пыталась накормить соседей холодцом

Сейчас читают

Дочь Марка Захарова разрыдалась у гроба на похоронах отца
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото
В Совфеде объяснили, что будет в случае удара США по Калининграду

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев