«Будем благодарны ему всю жизнь»: В Москве простились с Марком Захаровым

В Москве простились с Марком Захаровым. Режиссером, который знал формулу любви и создал обыкновенное чудо. Его актеры становились звездами, на его спектакли и новаторские рок-оперы нельзя было достать билеты. Его фильмы разошлись на цитаты. Он знал все про смех, слезы и любовь. Он из тех, кого никогда не забудут. Этими словами его и проводили в последний путь.

Задолго до начала прощания у стен «Ленкома» выросла очередь. Молчаливая, тихая и задумчивая. И в ней все одинаково благодарны. И актеры, которые решили стоять как обычные зрители, и совсем молодые — еще студенты первых курсов.

Подробности в видеосюжете Надежды Алешкиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал — коллеги считают, что повторить магию Марка Захарова невозможно.