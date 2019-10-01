Два трамвая столкнулись в столице в районе улицы Краснобогатырская и Ростокинского проезда вечером 1 октября. В распоряжении 5-tv.ru появилось фото с места аварии.

В результате ДТП травмы получили четыре человека, причем у двоих из них — рваные раны, еще у одного пассажира диагностировали сотрясение мозга. Врачи осмотрели пострадавших на месте ЧП и отправили в больницу.

На месте аварии работают экстренные службы города.

Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девушка за рулем каршерингового авто сбила пешеходов в Петербурге.