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Два трамвая столкнулись в Москве, есть пострадавшие — фото

, 23:37 Эксклюзивное фото 39

Авария произошла недалеко от Краснобогатырской улицы и Ростокинского проезда 1 октября.

Фото: ТАСС / Рыдалев Юрий

Два трамвая столкнулись в столице в районе улицы Краснобогатырская и Ростокинского проезда вечером 1 октября. В распоряжении 5-tv.ru появилось фото с места аварии.

В результате ДТП травмы получили четыре человека, причем у двоих из них — рваные раны, еще у одного пассажира диагностировали сотрясение мозга. Врачи осмотрели пострадавших на месте ЧП и отправили в больницу.

На месте аварии работают экстренные службы города.

Что стало причиной ДТП, пока неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что девушка за рулем каршерингового авто сбила пешеходов в Петербурге.

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