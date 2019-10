Как пианино разрушало интимную жизнь Фредди Меркьюри

О вредной привычке, доводившей «любовь всей его жизни» Мэри Остин, вокалист группы Queen рассказывал в одном из интервью. Оно приводится в книге «Freddie Mercury: A Life, In His Own Words».

Фото: www.globallookpress.com / Rudi Keuntje

Фредди Меркьюри называл Мэри Остин «любовью всей своей жизни», их романтические отношения продолжались около семи лет — до 1976 года, но в спальне у музыканта была одна привычка, которую подруга считала «перебором». Легендарный певец бросал девушку в постели, когда на него находило вдохновение. Об этом рассказывается в только что вышедшей книге «Freddie Mercury: A Life, In His Own Words» — своего рода автобиографии, составленной из цитат наиболее известных интервью вокалиста группы Queen. Как пишет Mirror, в одном из таких интервью Фредди рассказал о том, что разрушало его интимную жизнь. « Однажды ночью, когда мы с Мэри жили вместе, я проснулся посреди ночи, и песня просто никак не уходила. Мне нужно было сесть и написать ее, поэтому я встал и подтащил пианино к кровати», — сказал он. Мэри была терпелива ко многим выходкам Фредди, но игра на инструментах в постели — это было для нее слишком. « Это длилось недолго — она ​​не выдержала. И я не могу сказать, что удивлен! Вдохновение настигает где угодно. На меня находит, когда я меньше всего этого ожидаю, и это портит мою сексуальную жизнь», — признавался музыкант. Ранее 5-tv.ru писал, что Мэри Остин заработала более 50 миллионов долларов на фильме о Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия», хотя даже не принимала участие в съемках.

