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В МЧС России опечалены расследованием, повлекшим смерть сотрудника

, 9:32 12

Замглавы спецуправления ФПС МЧС Олег Жуков был найден мертвым в Подмосковье 1 октября.

Фото: Соцсети

В МЧС России прокомментировали смерть заместителя главы специального управления ФПС МЧС России Олега Жукова. По предварительным данным мужчина свел счеты с жизнью и находился под следствием по делу о мошенничестве.

«В МЧС России весьма опечалены трагическими событиями, повлекшими смерть сотрудника. В настоящее время ведется следствие. Ведомство окажет всестороннюю помощь в расследовании причин данного инцидента», — заявили в службе.

Тело Олега Жукова обнаружили в лесу Московской области во вторник, 1 октября. По предварительной информации, замглавы спецуправления ФПС МЧС России был отстранен от должности в 2018 году. В отношении мужчины якобы возбуждено уголовное дело из-за выявленных в его работе нарушений.

По факту смерти Олега Жукова следственными органами проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что замглавы спецуправления ФПС МЧС Жуков найден мертвым в Подмосковье.

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