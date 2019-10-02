Топ-менеджер «Аэрофлота» обвинен в мошенничестве в особо крупном размере

Басманный суд Москвы в среду, 2 октября, предъявил заместителю генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» по правовым и имущественным вопросам Владимиру Александрову обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, предполагающей до десяти лет заключения. Мужчина вину не признал.
В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения задержанному. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.
Накануне в кабинете топ-менеджера сотрудники СКР и ФСБ провели выемку документов.
По предварительной информации, расследование связано с нарушениями правил при проведении тендеров на оказание услуг в 2016–2017 годах, в частности с переводом денег в аффилированные компании.
Также фигурантами дела являются адвокаты Дина Кибец и Александр Сливко, а также экс-глава юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова, пишет Дни.ру.
«Аэрофлот» заявил о сотрудничестве со следственными органами в связи с задержанием Александрова.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в СКР проходит допрос заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о мошенничестве.