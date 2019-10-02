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Топ-менеджер «Аэрофлота» обвинен в мошенничестве в особо крупном размере

, 18:13 Видео 42

Заместитель гендиректора авиакомпании Владимир Александров вину не признал.

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Фото, видео: ТАСС/Почуев Михаил, 5-tv.ru

Басманный суд Москвы в среду, 2 октября, предъявил заместителю генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» по правовым и имущественным вопросам Владимиру Александрову обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, предполагающей до десяти лет заключения. Мужчина вину не признал.

В настоящий момент решается вопрос о мере пресечения задержанному. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

Накануне в кабинете топ-менеджера сотрудники СКР и ФСБ провели выемку документов.

По предварительной информации, расследование связано с нарушениями правил при проведении тендеров на оказание услуг в 2016–2017 годах, в частности с переводом денег в аффилированные компании.

Как сообщается на сайте Следкома, замглавы «Аэрофлота» организовал заключение договоров со сторонними адвокатами, однако все работы по ним выполняли юристы компании.

Также фигурантами дела являются адвокаты Дина Кибец и Александр Сливко, а также экс-глава юридического департамента «Аэрофлота» Татьяна Давыдова, пишет Дни.ру.

«Аэрофлот» заявил о сотрудничестве со следственными органами в связи с задержанием Александрова.

«В настоящее время в интересах следствия мы вынуждены воздержаться от каких-либо комментариев. Компания сотрудничает со следственными органами для объективного рассмотрения всех обстоятельств», — сообщил представитель перевозчика.

Как говорится на сайте «Аэрофлота», Владимир Александров курирует в компании правовые и имущественные вопросы, должность заместителя гендиректора занимает с июля 2016 года, а до этого работал в прокуратуре и Следственном комитете. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в СКР проходит допрос заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о мошенничестве.

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